سعر الدولار الیوم الخميس 29-6-2023 في ثاني أيام عيد الأضحى

شهد سعر الدولار الیوم الخميس 29-6-2023 خلال الفترة الأخيرة استقراراً ملحوظاً، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم وفقاً لبيانات أسعار العملات بالمواقع الرسمية للبنوك المصرية على شبكة الإنترنت.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنية 30.93 للبيع و30.84 للشراء.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري فسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنية 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم أمام الجنيه 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

سعر الدولار في بنك القاھرة

أما عن سعر الدولار في بنك القاھرة اليوم فسجل أمام الجنيه 30.95 للبيع و30.85 للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وعن سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري فسجل 30.95 للبيع و30.90 للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم أمام الجنيه المصري 30.95 للبيع و30.85 للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندریة

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندریة اليوم أمام الجنيه المصري، 30.95 للبيع و30.85 للشراء.