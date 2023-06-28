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عوائد البنك الأهلي على وديعة العامين بدوريات متنوعة.. اعرفها

كتب:

منة العشماوي
08:55 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
عائد وديعة العامين من البنك الأهلي.. تعبيرية

عائد وديعة العامين من البنك الأهلي.. تعبيرية

يقدم البنك الأهلي المصري، ودائع ذات دوريات عائد متنوعة وأخرى تصرف في نهاية المدة، ونرصد في السطور التالية كم يدفع البنك الأهلي عائدًا على وديعة العامين بدوريات عائد متنوعة.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من البنك الأهلي المصري، على وديعة العامين بدوريات عائد متنوعة، يكون الحد الأدنى للوديعة ألف جنيه مصري.

سعر العائد على وديعة العامين 

وسعر العائد على وديعة العامين يكون 7.31% شهريًا، و7.32% ربع سنويًا، و7.36% نصف سنويًا، و7.50% سنويًا.

ويمكن استرداد الوديعة قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط المعلنة من البنك الأهلي المصري، كما يمكن الاقتراض بضمانها حسب القواعد المعمول بها.

ودائع البنك الأهلي المصري

ومن المميزات الأخرى، أن يمكن الاستثمار لمدد طويلة الأجل مع حرية اختيار دورية العائد، إذ أن الودائع بدوريات عائد متنوعة تبدأ من سنة وحتى 7 سنوات، وتكون وديعة العام بعائد شهريًا 7.31%، وربع سنويًا 7.32% ونصف سنويًا 7.36%، وسنويًا 7.50%.

ويكون عائد وديعة الـ3 سنوات 6.84% شهريًا، و6.85% ربع سنويًا، و6.88% نصف سنويًا، و7.00% سنويًا، ووديعة الـ7 سنوات فأكثر 6.60% شهريًا، و6.61% ربع سنويًا، و6.64% نصف سنويًا، و6.75% سنويًا.

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بقلم منة العشماوي