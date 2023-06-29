تنفيذ 2000 مشروع في 149 قرية ضمن المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، نشهد إنجازات غير مسبوقة في المشروعات التنموية والخدمية والمبادرات الرئاسية التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف المصري في كافة القطاعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشروعات حياة كريمة في أسيوط

وأشار محافظ أسيوط، في بيان، إلى أن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 149 قرية، بلغت 2000 مشروع، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه، تمثلت في 35 مجمع خدمات المواطنين بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه، والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه، والكباري والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه، والري 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه.

مشروعات الغاز الطبيعي

وتضمنت مشروعات التضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعا، والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 149 مشروعا، والاتصالات 149 مشروعا، وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و62 مشروعا متنوعا بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء بـ434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.

الانتهاء من المرحلة الأولى

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من 14 مشروعًا بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية ونقاط الأطفاء التي يجري تنفيذها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بقرى حياة كريمة ضمن مبادرة التطوير الشامل للريف المصري، حيث تم استلام عدد 5 مواقف نموذجية لسيارات الأجرة و5 أسواق حضارية و4 نقاط إطفاء بإجمالي 14 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 74 مليونا و983 ألف جنيه.

مشروعات الأسواق والمواقف

كما أوضح المحافظ أن مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بقرى حياة كريمة التي تم تنفيذها تتضمن موقف سيارات قرية صنبو وموقف سيارات قرية مسارة وموقف سيارات عرب مطير وموقف سيارت أولاد إلياس وموقف سيارات بني عديات، فضلا عن سوق قرية مساره وسوق حضري دشلوط وسوق صغير بالمعابدة الشرقية وسوق بعرب مطير وسوق المطمر، بالإضافة إلى نقطة إطفاء مساره ونقطة إطفاء الدوير ووحدة إطفاء بني مر ونقطة إطفاء الخوالد.

القضاء على العشوائيات

وأكد أن مشروعات الأسواق والمواقف تهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية في القرى وتحسين المظهر الحضاري وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجار وسائقي مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم، فضلا عن أن الأسواق ستساهم في تنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المزارعين من تسوق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة في عملية النقل، لافتا إلى أن هذه المشروعات ساهمت في خلق فرص عمل مؤقتة أثناء مراحل الإنشاء وفرص عمل دائمة بعد التشغيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بهذه الخدمات.