حفلات الزومبا والفوم تجذب السياح لشواطئ الغردقة في عيد الأضحى (صور)

تشهد شواطئ الغردقة زحاما شديدا تزامنا مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، والتي تشمل برامج وفقرات متنوعة ومسابقات ترفيهية وألعاب رياضية وبحرية، أبرزها حفلات الزومبا والفوم بمشاركة السياح من المصريين من نزلاء الفنادق والأجانب من مختلف الجنسيات.

زحام على شواطئ الغردقة

وأشار علاء الدين محمود، رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، إلى استمرار احتفالات عيد الأضحى على شواطئ الغردقة، والتي تشهد توافد الآلاف من السياح من المصريين والأجانب.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، حرص الفنادق والمنتجعات السياحية على الاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك بتنظيم حفلات وفقرات متنوعة وبرامج ترفيهية واستعراضية، أرزها حفلات الفوم والزومبا وهي احتفالات أوروبية لاقت قبول وإعجاب السياح المصريين.

الزومبا والفوم على شواطئ الغردقة

وأشار إيهاب السيد، مدير عام فندق سياحي بالغردقة، إلى أن الزومبا جذبت السياح إلى شواطئ الغردقة في ثاني أيام العيد، مؤكداً في تصريحات لـ«الوطن»، أن الزومبا من أسرع أنواع التمارين الرياضية انتشارا في العالم وينصح بها الأطباء لتحسين المزاج العام.

وأضاف أن احتفالات عيد الأضحى على شواطئ الغردقة تشمل حفلات الفوم على حمامات السباحة والرقص على أنغام الموسيقى وسط تفاعل السياح في جو من بهجة العيد.