«الري»: استمرار توافد الزوار على الحدائق لقضاء إجازة عيد الأضحى

واصلت أجهزة وزارة الموارد المائية والري متابعة حالة المنظومة المائية خلال إجازة العيد بمختلف المحافظات وسط استمرار توافد الزوار على الحدائق التابعة للوزارة للاحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة.

العمل مستمر بكافة المواقع والعاملين متواجدين بمواقعهم بنظام النوبتجيات

وأكدت الوزارة، في بيان، أن العمل مستمر بكافة المواقع التابعة للوزارة، حيث يتواجد العاملون بالوزارة في مواقعهم بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الري والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدوري عليها للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفوري لأى أعطال، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد.

كما واصلت أجهزه الوزارة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

استمرار توافد الزوار على الحدائق

وعلى صعيد آخر استمر توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية للاحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة، كما يستمر توافد الزوار على المركز الثقافي الإفريقي والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالي ونقطة المشاهدة بالسد العالي.