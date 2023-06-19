وزير الري: وضع خطة زمنية لصيانة وإحلال بوابات الترع بالمحافظات

عقد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، اجتماعا لبحث إجراءات تطوير عمليات قياس مناسيب وتصرفات المياه بالترع والتوسع في منظومة التليمتري، وربطها بعملية إدارة وتوزيع المياه بإدارات الري المختلفة بالمحافظات.

وأضاف أن متابعة المناسيب وقياس التصرفات، تُعد أحد أهم أدوات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة، طبقا لاحتياجات المنتفعين على الترعة، ما يستلزم تطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم.

ووجه أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ اللازم لمراجعة منحنيات التشغيل للقناطر الرئيسية وقناطر الحجز الفاصلة بين إدارات الري وأفمام الترع لتدقيق التصرفات المارة بها، والعمل على توفير التدريب اللازم ورفع قدرات المهندسين والفنيين العاملين في قياس التصرفات بالمجاري المائية لتمكينهم من تدقيق عملية القياس، وتوفير أجهزة قياس التصرفات المطلوبة بإدارات الري، وتحديث وصيانة الأجهزة الموجودة حاليا حال احتياجها للصيانة.

مراجعة منحنيات التشغيل للقناطر الرئيسية وقناطر الحجز الفاصلة بين إدارات الري وأفمام الترع

ووجه بوضع خطة زمنية لصيانة أو إحلال بوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات طبقا لحالتها، وسرعة نهو الحصر الجاري إعداده بشأن حالة منشآت الري الواقعة بنهايات الترع (مصبات النهاية)، تمهيدا لوضع خطة زمنية لصيانتها أو إنشاء مصبات نهاية جديدة.

واستعرض موقف منظومة التليمتري بالوزارة، والتي تستخدم في قياس المناسيب بأفمام الترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بين إدارات الري والمواقع الحرجة بشبكة الترع والمصارف، حيث وجه بالاستمرار في تحديث منظومة التليمتري القائمة، وربطها مع منظومة توزيع المياه الحالية، واستخدام المناسيب في قياس التصرفات المائية باستخدام المنحنيات المخصصة لذلك، بعد تدقيق هذه المنحنيات، بالشكل الذي يحقق المراقبة والمتابعة لشبكة الترع وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بها، مع دراسة التوسع في منظومة التليمتري، لاحقا بحيث تشمل شبكة الترع داخل زمام كل هندسة ري بالشكل الذي يحقق المزيد من التحكم في إدارة المياه داخل زمام كل هندسة، وتمكين مسئولي توزيع المياه من مراقبة حالة الشبكة بشكل لحظي، واتخاذ اللازم حال حدوث أي طارئ.