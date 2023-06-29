عاجل.. بيقولوا.. استبعاد «الشحات» وعقوبة قاسية في سموحة ومصير صفقة حمدي فتحي

«بيقولوا» خدمة إخبارية يقدمها «الوطن سبورت» لقرّائه يوميًا؛ لتسليط الضوء على أبرز التصريحات الرياضية، وآخر المستجدات والملفات المختلفة، سواء في المسابقات المحلية أو البطولات القارية والمنتخبات الوطنية.

سموحة يوقع عقوبات كبيرة على اللاعبين

كشف مصدر داخل سموحة، اتجاه إدارة النادي لتوقيع عقوبة على اللاعبين، بسبب الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق على يد بيراميدز، في بطولة الدوري الممتاز، وذلك في ظل استياء محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة النادي، من الأداء الذي ظهر به الفريق: «فرج عامر طلب تقريرا عن أسباب انهيار سموحة أمام بيراميدز رغم تقدمه بهدفين دون رد».

صفقة انتقال حمدي فتحي للوكرة القطري تمت

اقتربت صفقة انتقال حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، إلى الوكرة القطري، من الحسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقاله خلال الفترة القريبة المقبلة: «سيصل إلى مدينة الدوحة القطرية، خلال الساعات القليلة المقبلة؛ من أجل التوقيع الرسمي لنادي الوكرة، الصفقة تمت بالفعل»، بحسب صحيفة «العرب» القطرية.

لاستكمال قراءة الخبر من هنا