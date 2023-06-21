شوبير يكشف مفاجأة عن مصير حسين الشحات: قد يجدد مع الأهلي بعد 48 ساعة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن موقف حسين الشحات قد تغير بشأن تجديد عقده مع النادي الأهلي، وذلك بعد جلسة عقدها مع المدرب السويسري مارسيل كولر أمس، ويقترب من التجديد مع القلعة الحمراء، حيث قد يوقع على العقود بعد 48 ساعة، ولم يقدم نادي الوحدة الإماراتي لضمه.

الشحات كان مستقرًا على البقاء في النادي الأهلي

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون تايم»، المذاع على شاشة قناة «أون تايم سبورتس»: «حسين الشحات كان مستقرًا على البقاء في النادي الأهلي، والفريق الأحمر كان منشغلًا بالبطولة الأفريقية، لكن كان هناك تجاوب مع مطالب اللاعب، ووافقت الإدارة على طلباته».

وواصل: «إلا أن ظهر كلام عن وجود عرض قطري، بالإضافة إلى عرض سعودي آخر، ولا أحد يختلف على أن حسين الشحات لاعب رائع».

وأضاف: «حسين الشحات ذهب إلى مران الأهلي أمس الثلاثاء، وكان من المفترض أن تكون لديه جلسة مع أمير توفيق، لكن كولر عقد جلسة معاه، وقاله أنت لاعب مؤثر ومهم، وأنا بحبك وأتمنى استمرارك مع النادي الأهلي».

اللاعب يقترب من البقاء في النادي الأهلي

وأكمل: «الأمر تغير تمامًا بالنسبة لحسين الشحات، بعد جلسته مع كولر، وأكد أنه يشعر بالأريحية وليس التشتت مثل الفترة الماضية، واللاعب يقترب من البقاء في النادي الأهلي».

وأتم: «حسين الشحات سيوقع على تجديد عقده مع النادي الأهلي خلال 48 ساعة، إذا الأمور جرت كما حدث في المران، ولكن الأمور قد تتغير كل يوم، والوحدة الإماراتي لم يطلب ضم حسين الشحات وأفشة».