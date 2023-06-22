عاجل.. مفاجأة في تقرير الحكم تيسيما بشأن واقعة حسين الشحات بنهائي أفريقيا

برأ تقرير الإثيوبي باملاك تيسيما حكم مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر، من واقعة الاعتداء عليه في ملعب «محمد الخامس» بالمغرب، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 ومنح اللقب لبطل مصر.

براءة حسين الشحات من واقعة تيسيما

وقال مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لـ«الوطن سبورت»: «تيسيما سلم تقريره للجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم دون أن يدين حسين الشحات في واقعة الاعتداء في إياب نهائي أفريقيا».

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