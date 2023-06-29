شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء والخضراء في ثاني أيام عيد الأضحى

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المصطافين خلال اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك، من نزول المياه في القطاع الغربي لشواطئ الإسكندرية اليوم، حيث تم رفع الرايات الصفراء والتي تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا، حيث أنه يسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة الحذر، فيما يكون النزول متاح بشكل آمن على شواطئ الإسكندرية شرقا، نظراً لرفع الرايات الخضراء.

لون الرايات على شواطئ الإسكندرية

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية اليوم، فإنه تم رفع الرايات خضراء في القطاع الشرقي، بينما شهد القطاع الغربي رفع الرايات الصفراء والتي تعني أنه لا بد من الالتزام بالنزول في المناطق المحددة للسباحة الآمنة.

وأكدت مصايف الإسكندرية أن نسب الإشغال مع منتصف نهار اليوم بلغت 50% فى القطاع الشرقي، بينما القطاع الغربي بلغت 25%.

معدل ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

جاء ذلك بعدما شهد طقس الإسكندرية اليوم عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.25 إلى 1.75 متر، وهو أمر معتدل إلى مضطرب بشكل بسيط، بحسب وصف هيئة الأرصاد الجوية، ما تبعه نصائح بضرورة توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.

تعليمات مع رفع الرايات الصفراء

وطالبت مصايف الإسكندرية الجميع الالتزام بالتعليمات ومتابعة ألوان الرايات المرفوعة واتباع تعليمات رجال الإنقاذ بالتزامن مع ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية غربا خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك اليوم والتي جاءت كالتالي:

- توخي الحيطة و الحذر وعدم التوغل في مياه البحر والتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب.

- تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.

- خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات الواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي، واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.