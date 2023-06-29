محافظ المنوفية: 1138 فرقة طبية ثابتة ومتحركة تقدم خدمات «100 يوم صحة»

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن الخدمات المقدمة بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة داخل المحافظة بلغت 10 آلاف و152 خدمة، وذلك وفقاً لتقرير وزارة الصحة والسكان، وهو ما يجعل سكان المحافظة في صدارة المستفيدين من المبادرة التي تم تدشينها يوم الأحد الماضي بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار «معاك من أول يوم»، وتستمر فعالياتها حتى مطلع أكتوبر المقبل.

مبادرة 100 يوم صحة في محافظة المنوفية

وأكد «أبو ليمون» أن المنوفية احتلت الصدارة بين محافظات الجمهورية في تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية، ومنها 4133 خدمة للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، و1138 خدمة لدعم صحة المرأة، فيما قدمت 888 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، موضحا أن المبادرة تضم كافة المبادرات الرئاسية بمختلف التخصصات الطبية، لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين بالمجان، وذلك من خلال 900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة، و238 فرقة طبية ثابتة بمختلف الوحدات الصحية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية للتوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية.

انتظام العمل في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

وأوضح محافظ المنوفية أن هناك متابعة يومية لانتظام سير العمل في المبادرة، مؤكداً أنه أعطى توجيهات مشددة بتقديم الدعم اللوجستي الكامل لإنجاح المبادرة وتحقيق المستهدف منها، مطالباً جموع المواطنين بالتوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة للاستفادة بكافة خدماتها المتميزة، مشيدا بالمبادرات الرئاسية التي تستهدف في المقام الأول بناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له، كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أن المبادرة تعد نتاجاً وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي.