البيت الأبيض: بايدن يستخدم جهازا لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم

أعلن البيت الأبيض مؤخرًا أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن يستخدم جهاز «CPAP»، لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، وذلك بعدما لاحظت علامات لأشرطة طبية على جانبي وجهه صباح الأربعاء، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

بايدن يستخدم جهاز «CPAP» لتحسين جودة نومه

وأكّد المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، أنَّ الرئيس بايدن كشف قصته مع انقطاع التنفس أثناء النوم في تقارير طبية منذ عام 2008، وأنَّه استخدم جهاز ضغط المسالك الهوائية الإيجابي المستمر الليلة الماضية، وهو أمر شائع للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض.

وصرح مسؤول مطلع على الأمر بأنَّ الرئيس بايدن بدأ في استخدام جهاز «CPAP» خلال الأسابيع الأخيرة لتحسين جودة نومه.

ويبلغ الرئيس بايدن، الذي يبلغ من العمر 80 عامًا وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، من الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم في الماضي، وأشارت السجلات الطبية الصادرة في عام 2008 إلى أنَّه يعاني من مشكلة متكررة مع توقف التنفس أثناء النوم.

الأمريكيون يشعرون بالقلق بشأن تقدم السن لدى بايدن

وأفاد سجل صحي صادر عن طبيب الرئيس بايدن في عام 2019 بأن توقف التنفس أثناء النوم «تم النظر فيه، لكن أعراضه تحسنت بشكل ملحوظ بعد جراحات الجيوب الأنفية».

وتشير الاستطلاعات، إلى أنَّ الكثير من الأمريكيين يشعرون بالقلق بشأن تقدم السن لدى الرئيس بايدن.

وقد صرح 73% من المشاركين في استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز»، في أبريل الماضي بأنهم يرون أن تقدم السن لا يؤهل الرئيس للعمل في الحكومة، كما وافق نحو 63% من الديمقراطيين على هذا الرأي.

ومع ذلك، صرح طبيب الرئيس بايدن، بأنَّه يتمتع بصحة جيدة وأنه «لائق لأداء مهامه» في شهر فبراير المقبل بعد إجراء فحص طبي.