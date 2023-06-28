لو هتسافر في العيد.. 10 أشياء في قانون المرور يجب اتباعها

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، يتجه الكثير من المواطنين من منازلهم لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك على الشواطئ والمصايف، ولذلك هناك عدة نصائح لا بد من اتباعها أثناء القيادة على المحاور والطرق السريعة لتجنب دفع غرامة مالية، وذلك وفقا لما حدده قانون المرور الجديد.

قانون المرور الجديد

وخلال التقرير التالى، توضح «الوطن» الغرامات المقررة لارتكاب المخالفات على الطرق السريعة وفقًا لما تضمنه قانون المرور الجديد.

- عدم ارتداء حزام الأمان: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- كسر بالزجاج: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.

- تركيب ستائر: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.

- عدم الاتزان في القيادة: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.

- اعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.

- جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد المجاور للسائق: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.

- عدم امتلاك سيارة حريق: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- تعطيل حركة المرور عن عمد: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- تركيب سرينة هوائية: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

- إخراج السيارة دخان كثيف: تتراوح الغرامة بين 500 و1500 جنيه.

- عدم تركيب اللوحات المعدنية: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- الانتظار في تقاطع الطرق: تتراوح الغرامة بين 200 و1000 جنيه.

- السير ببطء ملحوظ في تقاطع الكوبري: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

- السير ببطء ملحوظ في مدخل النفق: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

- الانتظار في الأماكن الممنوعة: تتراوح الغرامة بين 200 و500 جنيه.

- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

- عدم صلاحية الفرامل: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- الإمساك بالهاتف: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- اعتداء صاحب السيارة على رجل المرور: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- انتهاء رخصة السير والقيادة: تتراوح الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.

- تخريب اللوحات المعدنية: تصل قيمة الغرامة إلى 1500 وإيقاف 6 أشهر.

- السير دون رخصة سير: تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 و3000 جنيه.

- السير دن رخصة قيادة: تتراوح الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.

- تغيير لون اللوحة المعدنية: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- كسر الإشارة: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

- التوقف على الكوبري عن عمد: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

- استعمال أنوار ليزر: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.

- استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- عدم السير في المسار المحدد على الطرق: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

- تجاوز السرعة المقررة: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- السير عكس الاتجاه: تتراوح الغرامة بين 1000 و3000 جنيه.

- تركيب زجاج فيم: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.