خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور خلال إجازة العيد.. ادفعها من المنزل

ينتظر الكثير من المواطنين إجازة عيد الأضحى كل عام حتى يتمكنوا من قضاء وقت ممتع برفقة عائلتهم وأصدقاؤهم، بالسفر إلى المدن الساحلية أو بالخروج والتنزه في الحدائق والسينمات وغيرها من الأماكن الأخرى، ويتعرض العديد منهم إلى تسجيل مخالفات مرورية، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن كيفية الاستعلام عن المخالفة ودفعها من المنزل خلال عيد الأضحى المبارك.

وتتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين فرصة الاستعلام عن المخالفات المرورية خلال إجازة عيد الأضحى، ودفعها من المنزل، دون أن يكون هناك حاجة للذهاب لوحدة المرور، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن المخالفة المرورية عبر بوابة مصر الرقمية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة مصر الرقمية خلال إجازة عيد الأضحى

- يقوم الراغب في الاستعلام عن المخالفات المرورية بالدخول على الموقع الخاص ببوابة مصر الرقمية.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات المرورية، بالضغط على مركباتي.

- تظهر أمام الراغب في الاستعلام قائمة تحتوي على عدد من الخدمات المرورية التي يمكن إجراؤها من المنزل، يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- ثم يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف وكلمة السر المسجل بهم الحساب على موقع بوابة مصر الرقمية.

- وبعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالرخصة المراد الاستعلام عنها، ثم الضغط على استعلام لتظهر المخالفة المسجلة على المواطن.

ويمكن دفع المخالفة المسجلة على المواطن والتي تم الاستعلام عنها خلال إجازة عيد الأضحى من المنزل، من خلال اختيار طريقة الدفع بالفيزا، وإدخال جميع البيانات المطلوبة لإنهاء العملية.