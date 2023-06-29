زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب باكستان دون خسائر

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز زلزال باكستان كان على عمق 170 كيلومتراً في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.

وشعر بالزلزال سكان المناطق الشمالية من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.

وفي مارس الماضي، وقع زلزال في باكستان ومركزه جبال الهندكوش في أقصى شمال شرقي أفغانستان، وبلغت شدة الزلزال 6.8 على مقياس ريختر وعلى عمق 168 كلم، ووقع الزلزال عند الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي لباكستان.