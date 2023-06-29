سعر تذكرة الأتوبيس النهري وأشهر محطاته ومواعيد الرحلات.. لو هتحتفل بالعيد

ينظم الأتوبيس النهري، العديد من الرحلات بأسعار مخفضة خلال إجازة عيد الأضحى المقرر استمرارها حتى الإثنين المقبل وفق بيان مجلس الوزراء، ولا تقتصر الرحلات على أيام الإجازات وإنما تستمر خلال أيام العمل والعطلات.

وتنطلق رحلة الأتوبيس النهري من مرسى «الهابي لاند»، بالقاهرة، بجوار كوبري تحيا مصر بالمظلات إلى القناطر الخيرية وتنتظر الركاب في مرسى القناطر لمدة ساعتين ثم تعود بهم مرة أخرى لمرسى القاهرة بنفس سعر التذكرة.

سعر تذكرة الأتوبيس النهري

ويختلف سعر تذكرة الأتوبيس النهري، حسب المدة فالرحلة التي تصل إلى ساعة بـ25 جنيها، والرحلة الممتدة إلى 6 ساعات تبلغ قيمة تذكرتها نحو 50 جنيها، ويشمل سعر التذكرة رحلة ذهاب وعودة من المظلات للقناطر.

محطات الأتوبيس النهري

محطه ماسبيرو أمام مبني الإذاعة والتليفزيون.

محطه الجامعة بجوار كبري الجامعة.

محطه الساحل.

محطه مصر القديمة.

محطه إمبابة.

محطة القناطر الخيرية.

مواعيد الأتوبيس النهري

تنطلق رحلات الأتوبيس النهري إلى القناطر الخيرية في السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً، ويتم تجميع 50 فردا في كل رحلة داخل أتوبيس مكيف بدورين ومجهز بدورات مياه.