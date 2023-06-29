سحب 6 أفلام من دور العرض بعد بدء موسم عيد الأضحى.. بينها «شوجر دادي»

قررت الشركات المنتجة، سحب 6 أفلام من موسم عيد الفطر المبارك، تزامنا مع بدء موسم عيد الأضحى، وطرح الأفلام الجديدة في أكبر عدد من دور العرض على مستوى المحافظات.

سحب 6 أفلام من موسم عيد الفطر المبارك

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنه تم سحب أفلام «شوجر دادي» لـ ليلى علوي، وفيلم «يوم 13» من بطولة أحمد داود، وفيلم «رهبة» بطولة الفيشاوي، وفيلم «بعد الشر»، بطولة على ربيع، وفيلم «هارلي» لـ محمد رمضان، وفيلم «19 ب»، بطولة سيد رجب، لإفساح المجال لأفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

الأفلام المشاركة بموسم عيد الأضحى

واستقبلت دور العرض السينمائية حالياً 4 أفلام جديدة، ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، أولها فيلم بيت الروبي بطولة كريم محمود عبد العزيز، وكريم عبد العزيز، وفيلم «البعبع» من بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، وفيلم «تاج» بطولة الفنان تامر حسني، ودينا الشربيني.