أماكن خروجات في القاهرة.. اعرف المواعيد والأسعار قبل عيد الأضحى

مع اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تتزامن مع إجازة نهاية العام الدراسي، تبحث كثير من الأسر الراغبة في السفر لقضاء الإجازة عن أماكن الخروجات في القاهرة، خاصة في ظل توافر وسائل الموصلات وسهولة الوصول إلى الأماكن بعد سلسلة الطرق الجديدة التي أنهت تماما مشكلة زحام الموصلات.

أماكن خروجات في القاهرة

وترصد «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية على مدار اليوم، أماكن خروجات في القاهرة، للراغبين في الانطلاق والخروج خلال فترة إجازة العيد.

حديقة الحيوان بالجيزة

سعر التذكرة 5 جنيهات للمصريين، و20 لغير المصريين، والدخول مجانًا للأطفال أقل من 4 سنوات، وتعمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا، وهي مناسبة للقاءات الأسرية.

حديقة الأزهر

حديقة الأزهر واحدة من أفضل أماكن للتنزه والرخيصة، سعر تذكرة تبدأ من 25 جنيهًا للكبار و15 جنيهًا للأطفال، وهي مناسبة للخروجة العائلية والأسرية، وتفتح أبوابها يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 10 مساءً.

برج القاهرة

مناسب للخروجات العائلية، ويمكن رؤية القاهرة بالكامل من الطابق الأخير، وبه العديد من المطاعم والكافيهات.

القرية الفرعونية

موجودة في شارع البحر الأعظم بالجيزة، حيث يمكن الاستمتاع بالجو الفرعوني، والملابس الفرعونية التقليدية، ونماذج الآثار الفرعونية وأبوابها للزوار بداية من 9 صباحًا وحتى 7 مساءً.

حديقة الأورمان

سعر التذكرة 10 جنيهات فقط، وتضم العديد من البحيرات والمناطق الخضراء، وتفتح الحديقة أبوابها للجمهور من التاسعة صباحا.

ملاهي دريم بارك

تقع في مدينة 6 أكتوبر، وتحتوي على العديد من الألعاب للكبار والصغار، والعديد من المطاعم والكافيهات، وتفتح أبوابها من التاسعة صباحا حتى منتصف الليل.