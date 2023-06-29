محافظ القليوبية: تكثيف حملات المتابعة في إجازة العيد لإزالة التعديات

طالب عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قيادات المحافظة بتكثيف حملات المتابعة والرصد الميداني خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتعامل مع أي مخالفة سواء تعديات على الأراضي الزراعية أو بناء عشوائي دون ترخيص أو التعديات على أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وإزالتها فوراً.

وأكد على استمرار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.

التعامل الفوري مع المخالفات ومحاسبة المقصرين

لفت محافظ القليوبية في بيان اليوم، إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وتحويل أي مخالفة للنيابة العسكرية، والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفين خلال الإجازات، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي خلل أو إهمال أو تقصير في العمل، على أن يتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والمراكز والمدن والأحياء.

الخط الساخن للشكاوى

وناشد المحافظ المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي 3212461 ،ورقم الواتساب 01119992624، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528، وموقع المنظومة على الإنترنت، وتطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.