مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستجيب لـ41684 شكوى واستغاثة

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهد المبذول من مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للاستجابة لـ41684 شكوى خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى يونيو الجاري.

مكتب خدمة المواطنين يستجيب للشكاوى

وأكد المحافظ أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام استقبل خلال عام 2018 10996 شكوى، و10780 شكوى عام 2019، و7987 شكوى عام 2020، و8208 شكاوى خلال عام 2021، و2818 شكوى خلال عام 2022، وكذلك استقبل 895 شكوى خلال النصف الأول من عام 2023، بإجمالي 41684 شكوى، وتم الرد على 41684 شكوى بنسبة 100%.

الاستماع لمشاكل المواطنين وحلها

وأوضح محافظ الشرقية، أنه حريص على حضور لقاء المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك من خلال اللقاءات الأسبوعية لاجتماع خدمة المواطنين للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لهم وتلبيه كافة مطالبهم في حدود الإمكانيات المتاحة، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فوراً.

وأشار المحافظ أنه خلال اللقاءات تم تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجاً من مديرية التضامن ااجتماعي وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للتأكد من مدى استحقاقهم لتلك المساعدات كما تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة لهذه الأسر، فضلاً عن تكليف وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحي بالشرقية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات التي تعاني من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين القادرين على العمل من خلال مديرية القوى العاملة وأيضاً توفير سكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.

وفى سياق متصل، قال إبراهيم عز الدين مصطفى، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، إن مكتب خدمة المواطنين استقبل خلال شهر يونيو الجاري 104 شكاوى وتم الرد عيلها بنسبة 100%، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.