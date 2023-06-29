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ضبط 39 كيلو مخدرات مع 3 أشخاص في الإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
12:13 م | الخميس 29 يونيو 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط الآتى:-ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " مقيم بدائرة مركز شرطة فايد حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).

ضبط

كما تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوصوير) وذلك أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام- هاتف محمول ).

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهم.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,200,000 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات