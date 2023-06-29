«الوزراء»: 96 مليار جنيه تكلفة مشروعات إقليم الدلتا من 2014 إلى 2022

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن إقليم الدلتا يأتى كثاني أكبر إقليم في مصر، من حيث حجم السكان بعد إقليم القاهرة الكبرى، حيث يتسم بأقل فرص لاستيعاب العمران والسكان والأنشطة، في ظل التكدس السكاني وعدم وجود ظهير صحراوي لعدد من محافظات الدلتا يسمح بالتمدد العمراني.

30 مليار جنيه في قطاع الإسكان

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعى « فيس بوك» أن التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة في إقليم الدلتا خلال الفترة من 2014 إلى 2022 نحو 96 مليار جنيه، بواقع 30 مليار جنيه في قطاع الإسكان، و10 مليارات جنيه في قطاع الطرق، و51 مليار جنيه في قطاع المرافق، و5 مليارات جنيه في قطاع الخدمات.

وأشار إلى أن محافظات اقليم الدلتاتضم « الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والمنوفية»، على مساحة 12 ألف كم، بواقع 21 مليون نسمة، مشيرا غلى أن كثافته السكانية 400 شخص للفدتن الواحد .

تنفيذ 100 ألف شقة و1336 مشروعا للمياه والصرف

وأوضح أن أبرز المشروعات الخدمية بالإقليم خلال الـ8 سنوات تتمثل فى تنفيذ 100 ألف شقة و1336 مشروعا للمياه والصرف.

محافظة الغربية

- تضم 5 ملايين نسمة.

- 14.5% معدل النمو السكانى .

- 3.5 آلاف منشأة صناعية مسجلة .

-139 غرفة فندقية .

- 145 ألف طالب تعليم عالى .

- 4000 وحدة اسكان اجتماعى .

- 13 قصرا وبيتا للثقافة .

- 2 مليون مشترك فى خدمات الكهرباء.

- 562 ألف مشترك فى خدمات الغاز .

محافظة كفر الشيخ

- 3.5 ملايين نسمة عدد سكانها .

- 17% معدل نموها السكانى.

- 99 ألف طالب عدد طلاب التعليم العالى بها .

- 4.8 آلاف وحدة اسكان اجتماعى.

-159 ألف مشترك فى خدمات الغاز .

- 1.2 مليون مشترك فى خدمات الكهرباء.

محافظة الدقهلية

- 6.7 ملايين نسمة عدد سكانها.

- 14% معدل النمو السكانى .

- 214 ألف طالب عدد طلاب التعليم العالى .

- 13 ألف وحدة اسكان اجتماعى .

- 2.5 ألف منشأة صناعية مسجلة .

- 368 غرفة فندقية .

- 25 قصرا وبيتا للثقافة .

- 2.6 مليون مشترك فى خدمات الكهرباء.

- 468 مشترك فى خدمات الغاز .

محافظة دمياط

- 1.5 مليون نسمة .

- 13.7% معدل النمو السكاني.

- 53 ألف طالب عدد طلاب التعليم العالى .

- 3 آلاف وحدة إسكان اجتماعى .

- 1.4 ألف منشأة صناعية مسجلة .

- 8 قصور وبيوت للثقافة .

- 222 ألف مشترك فى خدمات الغاز .

- 784 عدد المشتركين فى خدمات الكهرباء.

محافظة المنوفية

- 4.5 ملايين نسمة عدد السكان .

- 16% معدل النمو السكانى .

- 128 ألف طالب تعليم عالى .

- 24 ألف وحدة إسكان اجتماعى .

- 465 ألف مشترك فى خدمات الغاز .

- 1.8 مليون مشترك فى خدمات الكهرباء .