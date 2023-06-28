«معلومات الوزراء» يكشف عدد سكان الجيزة وحجم المشروعات القومية المنفذة

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن عدد سكان محافظة الجيزة، موضحاً أنه يبلغ 9.6 ملايين نسمة، ومعدل النمو السكاني 16.8%، وعدد طلاب التعليم العالي 359 ألف طالب وطالبة، وعدد وحدات الإسكان الاجتماعي 181 ألف وحدة سكنية.

عدد المنشآت الصناعية المسجلة في الجيزة

وأضاف تقرير مركز المعلومات وعدم اتخاذ القرار، أن عدد المنشآت الصناعية المسجلة بمحافظة الجيزة بلغ 6.9 آلاف منشأة صناعية، و9.2 آلاف غرفة فندقية، فضلاً عن وجود 18 قصراً وبيتاً للثقافة في الجيزة.

وأكد التقرير أن عدد المشتركين في خدمات الغاز في محافظة الجيزة 1.9 ألف مشترك، وعدد المشتركين في خدمات الكهرباء 4.4 ملايين مشترك.

وأشار إلى أن الدولة نفذت مشروعات كبرى خلال السنوات الماضية لخفض تأثير ارتفاع الكثافة السكانية بإقليم القاهرة الكبرى، على الخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين، إذ يصل حجم الكثافة السكانية في إقليم القاهرة الكبرى إلى 11 ألف نسمة على الكيلو متر مربع، مقابل 2800 نسمة في مدينة «مكسيكو سيتي»، و5 آلاف نسمة في العاصمة الفرنسية باريس.

تحسين خدمات البنية التحتية

وأنفقت الدولة استثمارات بمليارات الجنيهات لتحسين خدمات البنية التحتية من طرق وشبكات للكهرباء والصرف والغاز والمياه وغيرها، لتحسين الخدمات بالإقليم، بجانب التوسع في إنشاء الوحدات السكنية بالمدن الجديدة حول «القاهرة الكبرى»، عبر سلسلة من مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، لخفض الكثافة السكانية من 500 إلى 250 شخصًا للفدان، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة.