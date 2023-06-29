«الداخلية»: ضبط 38 متهما بحيازة مخدرات وسلاح في حملات أمنية بأسوان

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملات أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «أسوان، كوم أمبو، دراو، نصر النوبة، إدفو»، وقسمي شرطة أول وثان أسوان.

ضبط 21 قطعة سلاح ناري

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، ضبطت الحملات 21 قطعة سلاح ناري «6 بنادق آلية– 4 بنادق خرطوش– 11 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و6 خزينة متنوعة»، بحوزة 23 متهما لعدد 14 منهم معلومات جنائية، كما تم ضبط عدد 18 قضية اتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 29 كيلو من مخدر الحشيش و35 كيلو من مخدر البانجو.

كما تم ضبط 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين و900 جرام من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 22 متهما لعدد 15 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 834 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.