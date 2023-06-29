رفع الرايات الصفراء على شواطئ بلطيم.. وإقبال كبير في ثاني أيام عيد الأضحى

حذرت إدارة مصيف بلطيم المصطافين من نزول البحر بهدف الاستحمام على مقربة من اللسان الخرساني والمتواجد لحماية الشواطئ من التآكل، موضحة أن تيارات الماء تكون شديدة عندما تتلاطم به، وهو الأمر الذي يستوجب من الزائرين الابتعاد عن تلك المناطق حفاظا علي حياتهم من التعرض لأي أذى، كما رفعت إدارة المصيف الرايات الصفراء بتلك المناطق لارتفاع الأمواج بها بشكل ملحوظ.

إقبال كبير في اليوم الثاني للعيد

وأكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة بمصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التطورات الكبيرة التي شهدها مصيف بلطيم في مختلف البنية التحتية وبتوجهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، والتي شملت رصف طرق، وتطوير كورنيش، وعمل مشايات للزائرين من ذوي الهمم، وتوفير وسائل لتوصيل المصطافين، وانتشار كبير للعديد من المناطق الترفيهية، خلق حالة جذب وإقبال كبير للزائرين القادمين للاستمتاع بأجواء المصيف من مختلف محافظات مصر، لافتاً أن اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك يشهد زحاما كبيرا للغاية على الشواطئ.

حالة الطقس اليوم في كفر الشيخ وسواحلها

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت سرعة الرياح اليوم الخميس في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 14 كيلومترا في الساعة، ولا توجد فرص لسقوط الأمطار، والرطوبة 32%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 36 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.