«تموين سوهاج»: تحرير 217 محضرا في حملات مكبرة على المخابز والأسواق

أكد المهندس محمد حسين، وكيل مدرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، تحرير أكثر من 218 محضرا تموينيا متنوعا في حملات تموينية مكثفة خلال مايو الماضي.

قطاعات المخابز والمطاحن

وأوضح وكيل مدرية تموين سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المحاضر تم تحريرها خلال شهر مايو الماضي، في قطاعات المخابز والمطاحن والأسواق بشتى التخصصات.

وأشار «حسين» إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية لم تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب المواطنين، حيث يتم تنفيذ حملات تموينية يومية في شتى المراكز والقرى، بهدف ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، ومكافحة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

زيادة الرقابة على الأسواق والمخابز

وأوضح «حسين»أن هذه الحملات جاءت لزيادة الرقابة على الأسواق والمخابز والمطاحن، وتنظيم حملات تفتيش ومراقبة للتأكد من جودة السلع المعروضة، ومنع الاحتكار والتلاعب في الأسعار، كما تتضمن الحملات توزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق الشعبية والقرى النائية.

ويعمل فريق من العاملين في مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج على تنفيذ هذه الحملات، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في المحافظة لتحقيق أفضل النتائج.