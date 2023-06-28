«حياة كريمة» تدفع المنسقين الميدانيين لتوزيع هدايا العيد على الأطفال «صور»

حرصت مؤسسة حياة كريمة على مشاركة جموع الشعب المصري احتفالات عيد الأضحى المبارك، ودفعت بعدد من منسقيها الميدانيين وبعض المتطوعين إلى الساحات والمساجد خلال صلاة العيد، لتهنئة الأهالي وتوزيع بعض الهدايا على الأطفال وتعزيز الفرحة في قلوب الجميع خلال هذه المناسبة العطرة.

حياة كريمة تهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك

توجهت «حياة كريمة» بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعية الله أن يكون هذا العيد عيد خير وأمن وسلام للجميع.

تجهيز 50 عروسة

كانت مؤسسة حياة كريمة قد أعلنت بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، عن تجهيز 50 عروسًا من المقبلات على الزواج بمحافظة السويس، وذلك بتوزيع الأجهزة الكهربائية اللازمة للفتيات، وسط فرحة كبيره لأهالي العرائس.