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«التموين»: فتح المجمعات الاستهلاكية طوال أيام إجازة عيد الأضحى

كتب:

وفاء الصعيدي
02:20 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
المجمعات الاستهلاكية - صورة أرشيفية

المجمعات الاستهلاكية - صورة أرشيفية

أقرت وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، مواعيد المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الأضحى، معلنة استمرار فتح المجمعات أمام المواطنين خلال أيام الإجازة.

مواعيد المجمعات الاستهلاكية في عيد الأضحى

وتفتح المجمعات الاستهلاكية أبوابها خلال إجازة عيد الأضحى يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءً بنفس مواعيدها المعتادة طوال أيام الشهر، لإتاحة السلع واللحوم للمواطنين.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين

وتضخ وزارة التموين من خلال مخازن الجملة السلع الأساسية في المنافذ والمجمعات، لضمان استمرار توافر السلع الاستراتيجية «الزيت والأرز والسكر»، فضلا عن اللحوم التي تضخها بأسعار مخفضة للمواطنين، وأسعارها كالتالي:

** 195 جنيها سعر كيلو اللحوم السوداني الطازجة.

** 160 جنيها سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة.

** 130 جنيها سعر كيلو اللحوم الهندي المجمدة.

* 250 جنيها سعر كيلو اللحم الضأن المبرد.

مراقبة مواعيد العمل

وتراقب وزارة التموين من خلال غرفة عمليات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، انتظام العمل في المجمعات الاستهلاكية، ‏لمتابعة موقف ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.