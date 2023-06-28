أسباب ظهور رسالة «صلة القرابة غير صحيحة» عند إضافة الزوجة على بطاقة التموين

أوضح مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسباب ظهور رسالة «صلة القرابة غير صحيحة» عند طلب إضافة الزوجة على بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقيمة، والتي تقدم العديد من الخدمات التموينية لحاملي البطاقات.

إضافة الزوجة على بطاقة التموين

وأكد المصدر، في تصريح لـ«الوطن» أن عدم استخراج قسيمة زواج مميكنة، اللازم تقديمها عند تقديم طلب إضافة الزوجة على بطاقة التموين، يجعل المنصة الرقمية تُظهر رسالة أن صلة القرابة غير صحيحة، قائلا: «حين عودة طلب الخدمة مرة أخرى وإرفاق قسيمة مميكنة لا تظهر هذه الرسالة».

شروط إضافة الزوجة عبر بوابة مصر الرقمية

وتضع وزارة التموين، شروط لإضافة الزوجة على بطاقة التموين، إما من خلال تقديم الطلب في المكتب التمويني التابع للأسرة أو عبر بوابة مصر الرقمية للتموين، وتشمل على التالي:

1- أن تكون الزوجة مستفيدة من التموين ومقيدة على بطاقة تموين أخرى ومدرجة على قاعدة بيانات المنظومة.

2- أن يكون عدد أفراد بطاقة تموين الزوج لا يتعدى 4 أفراد.

3- وجود سبب للفصل الاجتماعي من بطاقة الأسرة.

4- أن تكون بطاقة الزوج غير مضاف عليها زوجة أخرى.