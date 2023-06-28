«التموين»: توافر مخزون استراتيجي من الدقيق بكل مخبز يكفي أيام العيد
كتب:
وفاء الصعيدي
06:22 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
وزير التموين
أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون الوزير، أن منافذ صرف السلع التموينية تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى، مشيرا إلى أن مخازن الجملة التابعة لشركتي (العامة والمصرية) ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع المقررة على بطاقة الدعم، مؤكدا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه، وجه بتوفير مخزون استراتيجي من الدقيق بكل مخبز يكفي طوال أيام العيد، حسب الحصة المقرره.
مرور دوري على مخازن الجملة
وأشار في بيان، إلى أن توجيهات الوزير شملت المرور الدائم على محال الأغذية التي تقدم وجبات للمواطنين، والمرور اليومي على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ صرف السلع التموينية ومحطات الوقود ومخازن الجملة للتأكد من توافر السلع وعدم التلاعب بالأسعار المقررة لها.
توافر السلع بالمنافذ التموينية
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن المديريات سوف تسير حملات يومية على كل الأنشطة التموينية والغذائية أيضًا، مؤكدا توجيهات الدكتور علي المصيلحي، لمديري المديريات، برفع تقرير يومي لغرفة العمليات المركزية بالوزارة بقطاع الرقابة والتوزيع برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير لشؤون قطاع الرقابة والتوزيع، حول توافر السلع بالمنافذ التموينية والمجمعات، إضافة الى محطات الوقود أيضًا.