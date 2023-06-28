«التموين»: توافر مخزون استراتيجي من الدقيق بكل مخبز يكفي أيام العيد

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون الوزير، ‏أن منافذ صرف السلع التموينية تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى، مشيرا إلى أن مخازن الجملة التابعة لشركتي (العامة والمصرية) ‏ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع المقررة على ‏بطاقة الدعم، مؤكدا أن الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخليه، وجه بتوفير مخزون استراتيجي من الدقيق بكل مخبز يكفي طوال أيام العيد، حسب الحصة ‏المقرره.

مرور دوري على مخازن الجملة

وأشار في بيان، إلى أن توجيهات الوزير شملت المرور الدائم ‏على محال الأغذية التي تقدم وجبات للمواطنين، والمرور ‏اليومي على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية ومحطات الوقود ومخازن الجملة للتأكد من ‏توافر السلع وعدم التلاعب بالأسعار المقررة لها.

توافر السلع ‏بالمنافذ التموينية

وأضاف ‏المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن ‏المديريات سوف تسير حملات يومية على كل الأنشطة ‏التموينية والغذائية أيضًا، مؤكدا توجيهات ‏الدكتور علي المصيلحي، لمديري المديريات، برفع تقرير ‏يومي لغرفة العمليات المركزية بالوزارة بقطاع الرقابة والتوزيع برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير لشؤون قطاع الرقابة والتوزيع، حول توافر السلع ‏بالمنافذ التموينية والمجمعات، إضافة الى محطات الوقود ‏أيضًا.