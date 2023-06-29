المخابز تواصل إنتاج العيش ثاني أيام عيد الأضحى لحاملي بطاقة التموين

تواصل المخابز البلدية العاملة في إجازة عيد الأضحى، إنتاج العيش البلدي المدعم والمخصص لأصحاب بطاقات التموين، وذلك خلال ثاني أيام العيد، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بانتظام إنتاج وصرف العيش لحاملي البطاقات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

صرف العيش البلدي لحاملي البطاقات

وأقرت وزارة التموين، انتظام صرف العيش لحاملي البطاقات من المخابز البلدية طوال أيام إجازة عيد الأضحى، معلنة استمرار عمل المخابز في مواعيد كما هي من السساعة 5 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً.

تأمين الدقيق للمخابز في العيد

وأكدت وزارة التموين، وجودة حصص إضافية من الدقيق لدى المخابز العاملة خلال عيد الأضحى، إذ صرفت المطاحن حصص 4 أيام استباقية من الدقيق للمخابز، لضمان انتظام انتاج العيش البلدي خلال أيام عد الأضحىـ خاصة مع حصول الماطحن على اجازة من 27 يونيو حتى 30 يونيو بمناسبة عيد الأضحى.

ويستفيد من منظومة العيش البلدي عدد 71 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموين، ويستحق كل مواطن مقيد على البطاقة عدد 5 أرغفة من العيش يوميا.