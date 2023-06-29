مجازر كفر الشيخ تستقبل 560 رأس ماشية في ثاني أيام عيد الأضحى

كشف الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أن عدد 16 مجزرا موزعا على جميع مراكز ومدن المحافظة، استقبلت الأضاحي من المواطنين لذبحها بالمجان، وذلك خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، منذ الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس، وبلغ عددها 560 أضحية.

إلغاء إجازات الأطباء العاملين بمجازر كفر الشيخ

وأكد «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تقرر إلغاء جميع الإجازات والعطلات بعيد الأضحي المبارك، وذلك للأطباء العاملين داخل المجازر على مدار عملهم خلال 4 أيام، كما تم الدفع بعدد آخر من الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر خلال فترة طوارئ استقبال الأضاحي بالعيد.

الكشف الظاهري والذبيح بالمجان

وأوضح أنه يتم الكشف الظاهري على جميع حالات الأضاحي القادمة للذبيح داخل المجازر في كفر الشيخ لضمان سلامتها وخلوها من أي أمراض، بالإضافة للمتابعة والفحص لها عقب ذبحها للتأكد من أنها خالية تماماً من أي أمراض، مشيراً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ الاقليم، أعطى تعليماته بفتح المجازر بالمجان أمام المضحين من أبناء المحافظة خلال عطلة العيد الكبير، مع التشديد على توفير كافة سبل الراحة والأمان لهم.