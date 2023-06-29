«الأرصاد» تناشد المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس خلال الظهيرة

وجّهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعض النصائح للمواطنين المحتفلين بعيد الأضحى المبارك.

وحذرت منار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المواطنين حال خروجهم للاحتفال بعيد الأضحى، من التعرض لأشعة الشمس خلال الظهيرة، وارتداء غطاء الرأس عند الخروج في أوقات النهار، مع الحرص على شرب الكثير من السوائل والمياه لتعويض ما يفقده الجسم من مياه نتيجة الحرارة.

نصائح الأرصاد للمواطنين في العيد

وقالت عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى اليوم يتراوح بين 33 و35 درجة مئوية، وتدور حول المعدلات الطبيعية، ولكننا نشعر بارتفاع درجات الحرارة بسبب زيادة نسب الرطوبة على مختلف الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

- القاهرة 34- 23

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 35- 23

- بنها 34- 23

- دمنهور 32- 22

- وادي النطرون 33- 23

- كفر الشيخ 31- 22

- المنصورة 34- 23

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 34 - 23

- طنطا 34 - 23

- دمياط 30 - 21

- بورسعيد 31- 22

- الإسماعيلية 34- 23

- السويس 33- 23

- العريش 30 - 22

- رفح 30 - 21

- رأس سدر 36- 25

- نخل 35- 18

- كاترين 32 - 16

- الطور 35 - 26

- طابا 34 - 26

- شرم الشيخ 38 - 27

- الإسكندرية 29 - 22

- العلمين الجديدة 29 - 22

- مطروح 28 - 21

- السلوم 29- 22

- سيوة 36- 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 38- 27

- مرسى علم 37- 27

- شلاتين 38 - 28

- حلايب 35- 27

- أبو رماد 36- 27

- رأس حدربة 35- 28

- الفيوم 34- 23

- بني سويف 34- 23

- المنيا 35- 23

- أسيوط 36 - 24

- سوهاج 36 - 25

- قنا 38 - 26

- الأقصر 39- 27

- أسوان 40- 28

- الوادي الجديد 38- 26

- أبو سمبل 40 - 27.