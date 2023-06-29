تحرير 30 محضرا تموينيا في ثاني أيام عيد الأضحى بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من تحرير 30 محضرا متنوعا منها 27 محضرا للمخابز، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقا لما أعلنته غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المديرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وإشراف جمال عمار، وكيل المديرية.

محاضر للمخابز في ثاني أيام عيد الأضحى بالإسكندرية

وأوضحت مديرية التموين بالإسكندرية، أنه جرى تحرير 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر توقف لمخبز بلدي دون إذن مسبق من التموين، و6 محاضر لمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية.

كما تم تحرير 6 محاضر لمخابز بلدية لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضر عدم وجود سجل التفتيش لأحد المخابز البلدية، بالإضافة إلى تحرير محضرين عدم وجود لوحة بيانات لمخبزين، ومحضرين عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

فيما جرى تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق.

المرور على محطات تموين السيارات

كما تم المرور على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، وتم التأكد من القيام بالعمل دون أي مشكلات.