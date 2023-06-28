«تموين الإسكندرية»: تحرير محاضر لمخابز مخالفة في أول أيام عيد الأضحى

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 12 محضرا متنوعا للمخابز، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفقا لما أعلنته غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المديرية، والمكلفة بمتابعة المخابز لحماية حقوق المواطنين خلال فترة العيد، ويتولى قيادة أعمال الغرفة المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وتخضع لإشراف جمال عمار، وكيل المديرية.

وكشفت التقارير الواردة من حملات إدارة الرقابة بالمديرية والإدارات الفرعية (المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب)، وكذلك إدارة التجارة الداخلية، عن تفاصيل المحاضر، وجاءت كالتالي:

محاضر مخابز الإسكندرية في أول أيام عيد الأضحى

- تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير 3 محاضر توقف مخابز بلدية دون أذن مسبق من التموين.

- تحرير محضرين لمخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية.

- تحرير 3 محاضر لمخابز بلدية لعدم نظافة أدوات العجين.

خطة مسبقة لعمل المخابز في الإسكندرية

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على استمرار المتابعات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على حقوق المواطنين، والتأكد من عمل المخابز وفقا للخطة المعدة مسبقا.

المرور على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز

وذكرت تقارير غرفة المتابعة، أنه جرى المرور على محطات تموين السيارات، ومستودعات البوتاجاز، وتم التأكد من القيام بالعمل دون أي مشاكل تذكر.