ضبط أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي في حملة لـ«تموين الإسكندرية»

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عدة حملات تموينية في شرق الإسكندرية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار والتفتيش على المنشآت الغذائية والمصانع ومحلات المواد الغذائية لحماية المواطنين من المنتجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاء الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين وضبط الأسواق وفرض الرقابة التموينية.

حملات التموين مستمرة

قال المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحملات التموينية لا تتوقف على الأسواق والمحال والمصانع والشركات التي تعمل في مجال الأغذية أو المشروبات وكذلك السلع المدعمة من الدولة والمواد البترولية ويتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة وكلما تكررت المخالفة لنفس الشخص أو المكان يتم تغليظ العقوبة ونحن دائمآ بالمرصاد لكل من يتلاعب في مقدرات المواطنين.

ضبط مصنع عصير وثلاجة جبن

وأوضح سعد الله، أن مديرية تموين الإسكندرية لن تتهاون في حق المواطن ومن واجبها حماية المواطنين من المخالفين والتجار غير الأمناء ومن الغش التجاري بكافة صورة وقد تم تشكيل حملة تموينية للمرور على مناطق شرق الإسكندرية تشكلت من جمال عمار وكيل المديرية وفريد شوقي مدير إدارة تموين شرق والدكتورة كريمة تمساح رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بشن حملات على نطاق الادارة والتي أسفرت عن. التالي:

- ضبط مصنع عصير غير مرخص وضبط عدد 100 جركن عصير مانجو مبرد زنة الجركن الواحد 3.5 لتر بإجمالي 350 لترا مجهولة المصدر وغير مدون عليها تواريخ إنتاج اوصلاحية.

-‏ ضبط محل عطارة وأعلاف غير مرخص وتم التحفظ على عدد 40 شيكارة بسلة صفراء جافة زنة 25 كيلو للشيكارة بإجمالي 1000 كيلو بإجمالي وعدد 5 شيكارة نشا ذرة غذائي زنة الواحدة 25 كيلو بإجمالي 125 كيلو مجهولة المصدر.

- عدد 5 شيكارة خلطة بانيه زنة الواحده 10 كجم بإجمالي 50 كيلو مجهولة المصدر.

- ضبط ثلاجة تبريد لحفظ الجبن بأنواعها غير مرخصة وتم التحفظ 10 صفائح جبن أبيض طري زنة الصفيحة 20 كيلو بإجمالي 200 كيلو مشكوك في صلاحيتها وغير مصحوبة بأي فواتير أو مستندات تدل على حيازة مشروعيتها 20 جردل مش زنة الجردل الواحد 5 كيلو بإجمالي 100 كيلو تظهر عليه علامات التعفن و مجهولة المصدر.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.