نصائح لحماية شركتك من القرصنة.. خبير في أمن معلومات يوضح

قال أحمد حنفي خبير الاتصالات وأمن المعلومات إن الفترة الحالية تشهد تهديدات إلكترونية بشكل متزايد عكس أي وقت مضى، وبالتالي يجب على أصحاب العمل التأكد من دراية فريق العمل بالمخاطر المحتملة التي يمكن أن تحدث والتركيز على تدريب الموظفين.

التهديدات السيبرانية المحتملة

وأضاف حنفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك العديد من أنواع التهديدات السيبرانية المختلفة التي تتمثل في التصيد الاحتيالي وطلب الفدية وصولا إلى الاحتيال الشخصي واختراق البيانات ولكن إذا تم تدريب الموظفين يمكن منع هذه التهديدات.

تدريب الموظفين على أمن المعلومات

ونصح خبير الاتصالات وأمن المعلومات أصحاب العمل بتخصيص وقت محدد لتثقيف أنفسهم بتلك المخاطر ولابد من تحديد وقت آخر لتوعية الموظفين بشأن أفضل ممارسات الأمن السيبراني وذلك من خلال عقد جلسة تدريبية أو الاطلاع على أحدث التقارير التي تخص التهديدات الإلكترونية كما يجب على أصحاب العمل والموظفين اليقظة الدائمة وتحصيل معلومات عن عمليات الاحتيال الشائعة ومحاولات التصيد الاحتيالي.