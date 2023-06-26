«الاتصالات» تعلن فتح باب التقديم بالمعسكر الصيفي لعام 2023

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاهدة إلى نشر أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحتها لجميع فئات المجتمع على مستوى الجمهورية، وخاصة خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في إطار التأكيد على أهمية دور التكنولوجيا في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وقيمة مبدأ العدالة الاجتماعية.

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة فتح باب التقديم في برنامج المعسكر الصيفي لعام 2023، والذي يقام بمقر الأكاديمية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستهدف المعسكر الصيفي للتدريب طلاب كليات الهندسة، الذين أنهوا السنة الثانية أو الثالثة من دراساتهم بنجاح، ويعتبر المعيار الوحيد لأولوية القبول بالمعسكر على التقدير والمؤهلات أو الخبرات، ويستلزم تقديم إثبات للالتحاق بالكلية وبيان بالدرجات.

برنامج المعسكر الصيفي لعام 2023

يتكون المعسكر الصيفي لعام 2023 من ثلاث مسارات، هي الهندسة الطبية الحيوية، والتصميم والتصنيع الميكانيكي، وإنترنت الأشياء والإلكترونيات.

موعد المعسكر الصيفي لعام 2023

أوضحت الوزارة أن المعسكر الصيفي لعام 2023 يبدأ في شهر يوليو ويستمر لمدة أربعة أسابيع، على أن يكون آخر موعد للتسجيل يوم 8 يوليو.

خطوات التسجيل بالمعسكر الصيفي لعام 2023

- الدخول على موقع وزارة الاتصالات والضغط على الرابط الخاص بالمعسكر الصيفي لعام 2023

- تسجيل البيانات الشخصية كالاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان.

- رفع المستندات المطلوبة منها رقم بطاقة الرقم القومي والسيرة الذاتية.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة تأسست في شهر يوليو عام 2018، كمبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يكمن الهدف الرئيسي منها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير مهاراتهم واستغلال قدراتهم الاستثنائية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتوفير فرص للتدريب وبناء القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة المصريين والعرب والأفارقة من خلال برامج التدريب المتقدمة باستخدام التكنولوجيا المساعدة.