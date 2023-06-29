المستشار الراحل هشام بركات.. شهيد العدالة الصائم

تحل اليوم الذكرى الثامنة لاستشهاد النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، الذي اغتالته الجماعات الإرهابية عام 2015، بعد تفجير سيارته وهو في طريقه متوجهًا من منزله بشارع عمار بن ياسر إلى مكتبه بدار القضاء العالي.

المستشار الراحل هشام بركات مواليد 21 نوفمبر 1950، تخرج عام 1973 من كلية الحقوق، ضمن دفعة أطلق عليها «دفعة النصر»، وبعد تخرجه عين وكيلًا للنائب العام وتدرج في المناصب القضائية حتى أصبح رئيسًا لمحكمة الاستئناف، وانتدب رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث «استاد بورسعيد»، وكذلك قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، الذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.

النائب العام الثالث

المستشار الراحل هشام بركات هو النائب العام الثالث بعد ثورة 25 يناير 2011، كما أدى المستشار هشام بركات اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، في 10 يوليو 2013، كنائب عام، وذلك بعد بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا في 3 يوليو 2013.

خلال عمل المستشار الراحل هشام بركات في منصب النائب العام أحال خلال عامين، الآلاف من قيادات جماعة الإخوان وعناصرها إلى المحاكمة في اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، ومقتل ضباط شرطة ومدنيين، الذين ارتفعت أعدادهم بعد «فض اعتصامي رابعة والنهضة»، وأصدر بركات أمراً بإنهاء الجرائم المرتكبة في الاعتصامين المذكورين.

اغتيال النائب العام

وفى يوم 29 يونيو 2015 كان الخبر الحزين، حينما اغتالت الجماعة الإرهابية المستشار الراحل هشام بركات أثناء توجهه الى مكتبه بدار القضاء العالي وهو صائم، وتمّ على الفور نقله إلى مستشفى النزهة الدولي ولكن توفي عقب إجرائه عملية جراحية.

وفي 20 فبراير عام 2019، تمّ تنفيذ حكم الإعدام على منفذي عملية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

رحل المستشار هشام بركات بجسده ولكنه ترك خلفًه ذكرى طيبة وسيره عطره وأرث مشرف لزوجته وأبنائه الثلاثة، وتكريمًا له أطلقت محافظة القاهرة اسمه على ميدان «رابعة العدوية» سابقًا.