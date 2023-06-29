مصرع طالب غرقا في النيل وإصابة آخر بتسمم غذائي بالمنيا

لقي طالب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في المجرى المائي لنهر النيل بمحافظة المنيا، وأصيب آخر بالتسمم الغذائي، وجرى تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة طالب بالتسمم الغذائي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إصابة شخص يبلغ من العمر 15 عاما، طالب ومقيم بإحدى قرى مركز المنيا، بقيء وهبوط حاد بتسمم غذائي، نتيجة تناول وجبه غذائية فاسدة، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع طالب غرقا في النيل

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع «ي م» 10 سنوات، طالب مقيم بمركز مطاي غرقا في نهر النيل أثناء الاستحمام والتنزه احتفالا بعيد الأضحي المبارك، وتم انتشال جثة الغريق، وإيداعها بمشرحة مستشفى مطاي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحررت المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة.