محافظ المنيا: إزالة 40 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، خلال أيام عيد الأضحى المبارك مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

كما وجه المحافظ وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وأفرعها في المراكز بالتنسيق مع الوحدات المحلية لرصد أي مخالفات للبناء والتعديات والتدخل السريع لمنعها في المهد.

إزالة تعديات علي الأرض الزراعية

تمكنت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة من إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بواقع 20 حالة تعد بمركز بنى مزار، التي شملت 9 حالات تعد على أرض إصلاح زراعي بقرية دير السنقورية و5 حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية شلقام، وحالة تعد بالبناء على أرض زراعية بحي غرب المدينة، وحالتي تعد بقرية صندفا، وحالة تعد على أرض زراعية بقرية نزلة عمرو التابعة لمجلس قروي الحسينية، وحالتي تعد بمجلس قروي بنى صامت منها حالة تعد على أرض أملاك دولة بقرية حماضة و أخرى تعد على أرض زراعية بقرية الناصرية.

وفى مركز مطاي، أزالت الوحدة المحلية 7 حالات تعد ضمت حالتي تعد على أرض زراعية بقريتي أبو عزيز وعزبة أبو إسماعيل، و3 حالات تعد بحي غرب المدينة، وحالتي تعد بقرية منبال.

حملات إزالة في ديرمواس وأبوقرقاص

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس من إزالة 4 حالات بناء مخالف بقرية دلجا، وفى مركز أبوقرقاص، تمت إزالة حالتي تعد بقرية الشيخ تمي، وحالة تعد بالبناء فى المهد بعزبة داود بمركز سمالوط ، وفى مركز المنيا تم إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بقرى صفط الخمار، تله، دمشير، والبرجاية.