أهداف وشروط الحصول على قروض «بداية جديدة» للمتعافين من الإدمان

«بداية جديدة» تعد واحدة من المبادرات المهمة التى أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، من أجل إقراض المتعافين من مرض تعاطى وإدمان المواد المخدرة التابعين للخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وذلك بدعم من بنك ناصر الاجتماعى لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وممارسة الحياة الطبيعية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف وشروط المشاركة في مبادرة «بداية جديدة» للمتعافين من الإدمان، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

أهداف مبادرة «بداية جديدة» للمتعافين من الإدمان

- تستهدف مبادرة «بداية جديدة» الحفاظ على أسرة المتعافي عن طريق تحسين الظروف المعيشية لهم.

- تستهدف مبادرة «بداية جديدة» الحد من فرص تعرض المتعافي للانتكاسة.

- تستهدف مبادرة «بداية جديدة» الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان.

- تستهدف مبادرة «بداية جديدة» تشجيع وحث المتعافين على الاستمرار فى التعافي.

- توفر مبادرة «بداية جديدة» فرص عمل من خلال الإقراض وعمل مشروع صغير يساعد على تحمل أعباء الحياة.

شروط المشاركة في مبادرة «بداية جديدة» للمتعافين من الإدمان

- يشترط ألا يكون المتعافي لديه أمراض عقلية مصاحبة للإدمان (تشخيص مزدوج).

- يشترط أن يكون سن المتقدم للحصول على قرض «بداية جديدة» لا يقل عن 21 عاماً.

- يشترط أن يكون المتعافي منتظما فى حضور البرنامج العلاجي الفردي والجماعي.

- يشترط أن يكون المتعافي متوقفا عن التعاطي مدة لا تقل عن 10 أشهر.

- يشترط ألا يكون المتقدم لطلب الحصول على القرض له سوابق إجرامية أو قانونية تعوقه عن الحصول على القرض.