«الكرملين» يرفض التعليق على الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

رفضت الرئاسة الروسية «الكرملين» التعليق على الحالة الصحية الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، ردا على سؤال حول زلة لسان له، قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يخسر الحرب في العراق»، عندما كان يقصد الإشارة إلى أوكرانيا، حسبما أفاد تقرير لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال المتحدث باسم الكرملين إنه يأمل أن يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن يقصد أوكرانيا وليس العراق، عند حديثه على الأحداث الأخيرة في روسيا، التي أعقبت محاولة تمرد من جانب قوات فاجنر العسكرية.