مصرع شخص وإصابة 16 من أسرة واحدة في حادث على طريق «الإسماعيلية - السويس»

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم، في حادث على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، بينما أصيب 16 آخرون من أسرة واحدة، بينهم عدد من الأطفال، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل أمام شركة الدواجن بسرابيوم، تحمل لوحات رقم «ط ص أ 3895»، وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

13 سيارة إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ13 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي، فيما تم التحفظ على جثة المتوفى في مكان الحادث لحين انتهاء معاينة النيابة العامة.

وقالت المصادر إن حادث الإسماعيلية أسفر عن وفاة «أحمد محمد الطوخي»، موظف خمسيني، جراء إصابته بنزيف داخلي وكسور مختلفة في الجسم، موضحة أنه تم نقل جميع المصابين إلى قسم الطوارئ، ويجري الأطباء الأشعات اللازمة والتحاليل لمتابعة حالتهم الصحية.

حالات حرجة وأطفال في الحادث

وقالت المصادر الطبية إن المستشفى استقبل حالة حرجة بين المصابين، وتم إدخاله غرفة الإنعاش وإجراء إنعاش قلبي رئوي له بعد توقف عضلة القلب وتوقف التنفس، كما تم استقبال عدد من الإصابات بينها أطفال في أعمار سنية مختلفة، يجري تقديم الدعم الطبي اللازم لهم.