«القاهرة الإخبارية»: ولي عهد البحرين يشيد بالعلاقات الثنائية مع أمريكا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء، قال إن العلاقات البحرينية الأمريكية تشكل نموذجًا للعلاقات الثنائية الراسخة من خلال ما تستند إليه من شراكة استراتيجية تاريخية على مختلف الصّعد، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز مستويات التعاون الثنائي نحو آفاقٍ أرحب بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين.

ولي العهد البحريني يشيد بالعلاقات بين البلدين

جاء ذلك لدى لقاء ولي العهد البحريني، ستيفن كريج بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، ونوّه بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من تميز في ظل ما تحظى به من اهتمامٍ ودعم من قِبل قيادة البلدين، وأهمية البناء على ما تحقق للوصول للتطلعات والأهداف المشتركة.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.