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الكرملين: أغلبية الروس يؤيدون بوتين والعملية العسكرية في أوكرانيا

كتب:

هانى حسن
03:06 م | الخميس 29 يونيو 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الكرملين، اليوم الخميس، إن بياناته تشير إلى استمرار التأييد القوي بين المواطنين الروس للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إنَّ البيانات تُظهر تأييدًا واسع النطاق للعملية العسكرية الخاصة وللرئيس، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأضاف: «الأمر الرئيسي بالنسبة للروس هو تحقيق الأهداف التي أمامنا، والتي صاغها الرئيس». 

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بقلم هانى حسن