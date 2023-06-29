«القاهرة الإخبارية»: «فاجنر» تؤكد عدم السعي للإطاحة بالرئيس الروسي أو الحكومة

قال قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، إنَّ قواته تعتبر الأكثر خبرة في روسيا، وتنفذ المجموعة العديد من المهام لمصلحة روسيا.

وأضاف «بريجوجين»، اليوم الخميس، أنه لم يرغب أن يوقع مقاتلو مجموعة فاجنر مع وزارة الدفاع الروسية، وأن عدد من وقع لا يتعدى 2%، وذلك بحسب نبأ عاجل على قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى أنه قبل الإعلان عن التمرد، تمّ استهدافهم بضربة صاروخية وبسلاح المروحيات، بالرغم من أنهم لم يقوموا بأي مقاومة، وقُتل حوالي 30 شخصًا من المجموعة وأصيب آخرون.

وأوضح أن عملية التمرد استمرت 24 ساعة، وقافلتنا الأولى توجهت إلى روستوف والأخرى نحو موسكو، وخلال يوم التمرد قطعت قافلتنا 780 كيلومترًا ولم نقتل أي جندي على الأرض.

وأكّد أنَّه تمّ إغلاق كل المباني العسكرية على الطريق نحو موسكو خلال التمرد، والتوقف عن التمرد حينما تأكدنا أن الكثير من الدماء ستراق، واكتفينا بعرض قوتنا ولم يكن لدينا هدف للإطاحة بالحكومة الحالية أو الرئيس، نحن أردنا العدالة فقط.