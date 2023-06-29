دراسة علمية تكشف تحديات قطاع الزراعة.. أبرزها محدودية الأرض والمناخ

كشفت دراسة للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي؛ تتناول قضية الأمن الغذائي في مختلف الدول والمؤسسات الدولية، أنَّه ما يزال نحو 718 مليون إنسان بما يمثل نحو 3% من سكان العالم عانوا من نقص التغذية خاصة مع تنامي التحديات المحتملة من التغيرات المناخية ونقص المياه والتصحر، وتزايد مناطق النزاعات والحروب والمخاوف من انتشار معدلات نقص التغذية والجوع في العالم.

يجب تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة لزيادة الإنتاج الزراعي

وأكّدت الدراسة أبرز التحديات التي تواجه خطة التنمية الزراعية وفقًا لرؤية مصر 2030 في محدودية المساحة المنزعة والمشكلات المرتبطة بها كالتجريف والتعدي والتصحر والملوحة، موصية بضرورة الإسراع بتنفيذ الأهداف المحددة لخطة التنمية الزراعية، وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة لزيادة الإنتاج الزراعي، ودعم الصادرات الزراعية.

فيما أكّدت دراسة أخرى نشرها مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الزراعة بشكل عام والريف بشكل خاص تواجه العديد من التحديات، فعلى الرغم من إجراء العديد من المشروعات في القطاع الريفي، فإنه يعاني من ارتفاع معدلات الفقر لا سيما وأن قطاع الزراعة ما زال يوفر سبل العيش خاصة بالنسبة لأصحاب الحيازات الصغيرة. وبالإضافة إلى ذلك وعلى الرغم من ارتفاع معدلات البطالة في قطاع الزراعة.

يجب توعية المزارعين والريفيين بمشروعات الزراعة الرقمية

أما نتائج الدراسة فقد توصلت إلى أنَّ المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم في المناطق الريفية بصورة خاصة يواجهون خطر الإهمال ليس فقط من حيث محو الأمية الالكترونية، والوصول إلى الموارد الرقمية، إنما أيضًا من حيث الإنتاجية وجوانب التكامل الاقتصادي والاجتماعي وانتهت الدراسة بضرورة توعية وتعريف المزارعين والريفيين بمشروعات الزراعة الرقمية التي تقوم بها وزارة الزراعة، والتعريف بأهمية التحول الرقمي في مجال الزراعة لا سيما في المدى الطويل والاهتمام بالإرشاد الزراعي الرقمي وتوفير تطبيقاته في الجمعيات الزراعية والمراكز الإرشادية.