وزير الري: العالم سيواجه موجات جفاف قارسة.. «هيبقى فيه تصحر»

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن كمية المياه ثابتة على مستوى الكرة الأرضية، لكن التغيرات المناخية قد تؤثر على توزيعها، فإذا ضربنا مثالًا بمصر، ففي 2014 حدثت سيول في منطقة طابا، وفي 2015 السيول ضربت غرب الدلتا، بينما في 2016 ضربت السيول رأس غارب، «كل مرة المكان بيتغير والتوقيت بيتغير والكمية تتغير»، وهذا تكمن خطورة التغيرات المناخية من السيول والفيضانات.

هناك خطورة من التغيرات المناخية بسبب الجفاف

وأضاف «عبد العاطي»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، والذي يُعرض على قناة «TeN»، أن هناك خطورة من التغيرات المناخية بسبب الجفاف، «هيبقى فيه موجات جفاف قارسة، هيبقى فيه تصحر، وفيه مشاكل جفاف، وبالتالي الحصول على نقطة مياه ورفع كفائتها يتطلب جهد كبير عشان نتعامل معاها، وسيؤثر على الإنتاجية الخاصة بالمحاصيل واستهلاك المياه».

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أنه عندما يكون هناك جفاف، بالتزامن مع موجات حرارية عالية، يكون هناك زيادة في استهلاك المياه، وسيكون هناك ضغط على المورد المائي، ولذلك يكون هناك تحدي كبير، فضلًا عن تأثير التغيرات المناخية على التحديات المائية، «الخطة القومية للمياه تكلفتها على 20 سنة 50 مليار دولار، لكن بمعدلات التنفيذ الحالية ممكن توصل لـ 100 مليار دولار، هنعمل التمويل ده منين».

المياه ستكون جزء أساسي من مؤتمر المناخ القادم

وتابع: «التغيرات المناخية محتاجة على الأقل من 150 لـ 200 مليار دولار في العالم أجمع، عشان نتأقلم ونخفف من تأثير التغيرات المناخية، هل الفلوس دي متوفرة؟، دة تحدي كبير العالم يواجهه، اتفاقية باريس للمناخ مدخلتش المياه كعنصر أساسي في التفاوض على التغيرات المناخية، دي بتيجي أهمية أسبوع القاهرة، فيه مؤشرات بتقول أن مصر تستضيف مؤتمر المناخ الـ 27 يبقى أساسي أوي مدخل المياه يكون أساسي في المؤتمر».