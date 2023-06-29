أسعار تذاكر حدائق المنصورة وتكاليف الرحلات النيلية في ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت حديقة «شجرة الدر» في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، إقبالا كبيرا من المواطنين خلال ثان أيام عيد الأضحى المبارك، وتوافد الآلاف من الأهالي برفقة أسرهم وذويهم وأطفالهم على الحديقة التي تعد قبلة الزوار من جميع قرى ومدن المحافظة، خاصة أنها تتوسط المدينة، وتتمتع بطابع مميز وخلاب وتطل مباشرة على نهر النيل، وتبلغ مساحتها 9 أفدنة، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 3 جنيهات.

إقبال أهالي المنصورة على الرحلات النيلية

قال «أبو زياد» المسؤول عن الرحلات النيلية داخل حديقة شجرة الدر لـ«الوطن»: «هناك إقبال كبير من الزوارعلى الرحلات النيلية بمختلف أشكالها، مثل تأجير البدالات أو ركن اللانشات الكبيرة والاستمتاع بمنظر نهر النيل ، مضيفا أن عدد من استخدموا اللانشات أكثر من 9 آلاف مواطن في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن سعر الرحلات النيلية 10 جنيهات فقط.

تأمين الحدائق والرحلات النيلية في الدقهلية

أكد أحمد حافظ، مدير الحدائق في المنصورة لـ«الوطن»، أنه يجري تأمين الرحلات النيلية بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، لافتا لوجود فرق الإنقاذ النهري في حال وقوع أي مشكلة مثل حالات غرق أو ما شابه، ليتم التدخل السريع من جانب القوات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والزوار خلال فترة العيد، منوها لتواجدت سيارة الإسعاف بمختلف أرجاء المكان تحسبا لأي طارئ.